'तंबाकू थूको फिर बात करो', कहते हुए श्रेयस अय्यर ने भर दी गरीब की झोली, बीच बाजार में दिखाई दरियादिली

Shreyas Iyer helping the Poor People at Bandra. [Voompla IG]

- The man with the Golden heart. pic.twitter.com/Y4Fwz2Gey5— Johns. (@CricCrazyJohns) August 18, 2024

श्रीलंका में रहे फ्लॉप

अय्यर हाल ही में श्रीलंका दौरे पर भारत की वनडे टीम का हिस्सा थे लेकिन उनका बल्ला चला नहीं था। तीन मैचों में उनके बल्ले से सिर्फ 38 रन ही निकले थे। पहले मैच में उन्होंने 23 रनों की पारी खेली थी। दूसरे मैच में सात और तीसरे मैच में आठ रन ही बना पाए थे।

