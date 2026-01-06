Shreyas Iyer Comeback: श्रेयस अय्यर ने खेली कप्तानी पारी; शतक से चूके लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज के लिए दिया ‘ग्रीन’ सिग्नल!

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shreyas Iyer Comeback VHT: भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर बैटर श्रेयस अय्यर ने विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलते हुए शानदार कमबैक किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ खेले जा रहे मैच में 53 गेंदों पर 82 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। इस पारी के साथ, अय्यर ने अपनी फिटनेस और बल्लेबाजी की क्षमता का प्रदर्शन किया है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी ODI सीरीज के लिए बहुत अहम है।

Shreyas Iyer Comeback: अय्यर का जोरदार कमबैक दरअसल, श्रेयस अय्यर पिछले साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे ODI में एक कैच पकड़ने की कोशिश में लगी प्लीहा (Shreyas Iyer Spleen Injury Comeback) की चोट के चलते मैदान से बाहर चल रहे थे। उन्होंने अपनी इंजरी के लिए ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशन कराया था।

चोट से ठीक होकर आज पहली बार वह क्रिकेट मैदान पर विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई टीम की ओर से खेलने उतरे। अय्यर को मुंबई टीम की कप्तानी जिम्मेदारी भी दी गई और इस मैच में उन्होंने कप्तानी पारी खेलकर हर किसी को इंप्रेस किया। लगभग ढाई महीने तक बाहर रहने के बाद उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया और अब वे न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज (India vs New Zealand ODI Series) के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

बता दें कि भारत बनाम न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी 2026 से होना है। अय्यर के वनडे आंकड़े श्रेयस अय्यर के ODI करियर के आंकड़े भी काफी प्रभावशाली हैं। उन्होंने 73 मैचों में 2917 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 23 अर्धशतक शामिल हैं। उनका औसत 48.81 है। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज में अय्यर को मौका मिलता है तो उनकी वापसी से टीम को मजबूत मिलेगी। Himachal Pradesh vs Mumbai: मुंबई ने दिया 300 रन का टारगेट पहले बैटिंग करते हुए मुंबई की टीम ने बारिश से प्रभावित मैच में 33 ओवर में 299 रन बनाए। टीम की ओर से मुशीर खान ने 73 रन, कप्तान श्रेयस अय्यर ने 82 रन की अहम पारी खेली। उनके अलावा कोई भी बैटर कुछ खास रन नहीं बना सका।