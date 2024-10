मुशीर के एक्सीडेंट के बाद सरफराज खान ने पिता से किया था खास वादा, दो दिन में पूरा करके दिखाया

सरफराज ने कहा, "अगर वह इस मैच में खेलते तो अब्बू को ज्यादा गर्व होता। दुर्भाग्य से उसका एक्सीडेंट हो गया। इसलिए मुझे लगा था कि मुझे इस मैच में दोहरा शतक मारना चाहिए।"

💯 turns into 2⃣0⃣0⃣ 👌



A sensational double century for Sarfaraz Khan✌️



He becomes the 1⃣st Mumbai player to score a double ton in #IraniCup 👏



The celebrations say it all 🎉#IraniCup | @IDFCFIRSTBank



Follow the match ▶️ https://t.co/Er0EHGOZKh pic.twitter.com/225bDX7hhn