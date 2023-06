नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज दौर के लिए भारत की वनडे और टेस्ट टीम का एलान कर दिया है। भारतीय सेलेक्टर्स ने इस बार कुछ बड़े फैसले लेते हुए कई अनुभवी खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया है। वहीं, यशस्वी जायसवाल और रुतुराज गायकवाड़ जैसे युवा प्लेयर्स को टीम में शामिल किया गया है। हालांकि, घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगा चुके सरफराज खान को एकबार फिर नंजरअंदाज कर दिया गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैन्स का गुस्सा फूट पड़ा है।

घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद सरफराज खान एकबार फिर भारतीय टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 79 की बेमिसाल औसत से रन बना रहे सरफराज को फिर से नजरअंदाज कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर सरफराज की जगह रुतुराज गायकवाड़ को चुने जाने पर फैन्स का गुस्सा जमकर फूट पड़ा है।

And for anyone who believes that Test team is chosen on the basis of domestics and not IPL is just being a liar to themselves.

In no world can Sarfaraz Khan get ignored for the Test team, unless selection happens on the basis of IPL.