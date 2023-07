नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। कोलंबो में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। टेस्ट मैच के तीसरे दिन एक पल को पूरी पाकिस्तान टीम की सांसें अटक गई। दरअसल, श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिता फर्नान्डो की एक तीखी बाउंसर सरफराज अहमद के सिर पर आकर लगी। सरफराज कुछ ओवर के बाद दिक्कत में दिखाई दिए और उनको मैदान छोड़कर जाना पड़ा।

दरअसल, सरफराज अहमद 14 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे और पाकिस्तान को बड़े टोटल की तरफ ले जाने में जुटे हुए थे। इसी बीच, असिता फर्नान्डो की एक गेंद को सरफराज ठीक तरह से जज करने में असफल रहते हैं और बॉल को डक करने का प्रयास करते हैं। हालांकि, गेंद की हाइट सरफराज की उम्मीद के मुताबिक नीचे रहती है और उनके हेलमेट पर आकर जोर से लगती है।

बॉल लगने के बाद तुरंत फिजियो मैदान पर आते हैं और सरफराज से बातचीत करते हैं। पहली नजर में पाकिस्तान का अनुभवी बल्लेबाज पूरी तरह से ठीक दिखाई देता है। हालांकि, कुछ ओवर बाद सरफराज को दिक्कत महसूस होती है और फिजियो से लंबी बातचीत करने के बाद वह मैदान छोड़कर जाने का फैसला करते हैं।

🔴 Sarfaraz Ahmed has been replaced by Mohammad Rizwan as a concussion substitute in the ongoing second #SLvPAK Test.

He remains under the observation of the PCB’s medical panel. https://t.co/sotkSmO6I3