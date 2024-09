महाराष्ट्र के CM Eknath Shinde के घर हुए गणेश पूजन में पहुंचे Sachin Tendulkar, सामने आया वीडियो

#WATCH | Cricket legend Sachin Tendulkar attends Ganesh Puja celebrations at the residence of Maharashtra CM Eknath Shinde, in Mumbai pic.twitter.com/H4MH1nEYIV — ANI (@ANI) September 13, 2024

वीडियो के साथ सचिन तेंदुलकर ने लिखा था, "विघ्नहर्ता... गजानना... मूषकवाहना”, जैसा कि हम अपने घरों में भगवान गणेश का स्वागत करते हैं, वह सभी बाधाओं को दूर करें और हमारे जीवन को खुशी और समृद्धि से भर दें। आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।"

"विघ्नहर्ता... गजानना... मूषकवाहना”

As we welcome Lord Ganesha into our homes, may he remove all obstacles and fill our lives with joy and prosperity.

तुम्हा सर्वांना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!#GaneshChaturthi pic.twitter.com/ajnzP6WDtr— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 7, 2024