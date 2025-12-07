'मोटा हो जाऊंगा वापस', जीत के बाद रोहित शर्मा ने किया केक खाने से मना, विराट कोहली की छूट गई हंसी-Video
रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मैच में 75 रनों की शानदार पारी खेली। इस मैच को जीत भारत ने सीरीज अपने नाम की। मैच के बाद होटिल ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी फिटनेस पर काफी काम किया है। उन्होंने 10 किलो से ज्यादा वजन घटाया है। रोहित ने ये मेहनत वनडे वर्ल्ड कप-2027 में खेलने के लिए की है। वह किसी भी कीमत पर इस वर्ल्ड कप तक खेलना चाहते हैं और इसलिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे है। अपने आप को फिट रखने के लिए रोहित ने केक तक को ना कह दिया।
भारत ने साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे में मात दी। इस मैच के बाद होटल में जीत का जश्न मनाया गया जहां रोहित ने केक खाने से मना कर दिया। इस तीसरे और निर्णायक मैच में रोहित ने 75 रनों की पारी खेली। अपनी पारी में दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 73 गेंदों का सामना कर सात चौके और तीन छक्के मारे।
'जायसवाल को किया ना'
रोहित ने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 155 रन जोड़े। रोहित को केशव महाराज ने आउट किया। फिर भारत का कोई और विकेट नहीं गिरा। जायसवाल ने नाबाद 116 रन और विराट कोहली ने नाबाद 65 रन बनाते हुए टीम को जीत दिलाई। टीम जब होटल पहुंची तो केक काट जीत का जश्न मनाया गया। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए जायसवाल ने केक काटा और उन्होंने रोहित को भी दिया। तभी रोहित ने कहा, "मैं नहीं खा रहा मोटा हो जाऊंगा वापस।"
रोहित ने जमाए दो अर्धशतक
रोहित ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई सीरीज में कमाल की बल्लेबाज की है। उन्होंने तीन मैचों में से दो में अर्धशतक जमाए और दोनों में भारत को जीत मिली। रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में रोहित ने 51 गेंदों पर 57 रनों की पारी खेली थी। दूसरे मैच में उनके बल्ले से सिर्फ 14 रन ही निकले थे। तीसरे मैच में रोहित ने फिर अपना जलवा दिखाया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम की जीत की नींव रखी।
After India’s win in Vizag, the team was celebrating at the hotel by cutting a victory cake. When Jaiswal went to feed the cake to Rohit Sharma, Rohit said, "nahi bhai, me Mota ho jauga vapas"😭❤️— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) December 7, 2025
bRO is following a very strict diet.🫡🔥 pic.twitter.com/UGlHGHQdoY
