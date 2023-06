नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। बुधवार यानी आज से द ओवल पर शुरू होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में परिस्थितियों और दोनों टीमों की तैयारियों के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को भारत पर बढ़त मिलने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के इस बयान पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी राय पेश की है।

पोंटिंग के ूबयान को किया खारिज-

रोहित शर्मा ने पोंटिंग के बयान को उनका नजरिया कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े मैच से पहले पूर्व क्रिकेटर और एक्सपर्ट क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहित ने मंगलवार को लंदन में प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर बात की।

एक्सपर्ट्स का अपना नजरिया है-

रोहित ने कहा कि यह पोटिंग की राय है और उन्हें अपनी बात कहने की इजाजत है। उन्होंने आगे कहा कि यह सिर्फ वक्त ही बता सकता है कि किस टीम ने परिस्थितियों का बेहतर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जो लोग मैच देख रहे होते हैं या एक्सपर्ट उनका अपना नजरिया है। चैंपियनशिप शुरू होने से पहले पूर्व क्रिकेटर और एक्सपर्ट काफी बातें करेंगे।

