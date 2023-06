नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Rishabh Pant Health Update: अगर आप भी ऋषभ पंत के फैन हैं, तो यह खबर आपका दिन बना देगी। भारत के स्टार विकेटकीपर की हेल्थ से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। खास बात यह है कि यह अपडेट खुद पंत ने वीडियो शेयर करते हुए दिया है।

दरअसल, ऋषभ पंत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह पहली बार पूरी तरीके से अपने पैरों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में पंत पहले सहारा लेकर सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वह हल्के-हल्के दर्द में नजर आ रहे हैं। हालांकि, वीडियो के दूसरे पार्ट में पंत बिना किसी दिक्कत और परेशानी के आसानी से सीढ़ियां चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।

Video of the day - Rishabh Pant has started walking and he is recovering really well.

ऋषभ पंत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी शेयर की है, जिसमें वह ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंत कार दुर्घटना का शिकार होने के बाद पहली बार ट्रेनिंग करते हुए नजर आए हैं। भारतीय टीम के लिहाज से यह बड़ी खुशखबरी है। हालांकि, माना जा रहा है कि पंत इस साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप तक फिट नहीं हो पाएंगे।

Pictures of the day - Rishabh Pant doing workout in gym and he is recovering so well at NCA.

Can't wait to see him on the field. Comeback soon, Champion! pic.twitter.com/yTAU006wHu