    Ranji Trophy: लाल गेंद से 'रॉकेट सिंह' निकले रिंकू, खेल डाली करियर की सर्वश्रेष्‍ठ पारी, यूपी को दिलाई महत्‍वपूर्ण बढ़त

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 04:29 PM (IST)

    Rinku Singh career best inns: रिंकू सिंह ने रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु के खिलाफ उत्‍तर प्रदेश का प्रतिनिधित्‍व करते हुए 176 रन उम्‍दा पारी खेली। यह रिंकू के फर्स्‍ट क्‍लास करियर का सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर भी है। रिंकू सिंह की पारी के दम पर यूपी ने तमिलनाडु के खिलाफ 5 रन की महत्‍वपूर्ण बढ़त बनाई। रिंकू सिंह ने अपनी पारी के दौरान 17 चौके और छह छक्‍के जमाए।

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। रिंकू सिंह ने अपने लाल गेंद करियर की सबसे शानदार पारियों में से एक खेली। रिंकू ने उत्‍तर प्रदेश की तरफ से तमिलनाडु के खिलाफ करियर बेस्‍ट 176 रन बनाए। रिंकू की पारी के दम पर यूपी ने तमिलनाडु के खिलाफ पहली पारी के आधार पर 5 रन की महत्‍वपूर्ण बढ़त हासिल की।

    कोयंबटूर के श्री रामकृष्‍ण कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस ग्राउंड पर रिंकू सिंह ने बुधवार को अपनी पारी 98* के निजी स्‍कोर से आगे बढ़ाई। जल्‍द ही रिंकू ने अपना 9वां प्रथम श्रेणी शतक जड़ा। बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने तमिलनाडु के गेंदबाजों की खबर लेते हुए 247 गेंदों में 17 चौके और छह छक्‍के की मदद से 176 रन बनाए।

    रिंकू ने एक छोर संभाला

    यूपी के लिए नंबर-5 पर बल्‍लेबाजी करने उतरे रिंकू ने गजब की पारी खेली, जिसमें आक्रामक और धैर्य दोनों देखने को मिला। रिंकू एक छोर पर डटे रहे जबकि उनके सामने विकेट गिरते रहे। भारतीय बल्‍लेबाज ने शिवम शर्मा (22) के साथ 53 रन की अहम साझेदारी की।

    इसके बाद उन्‍होंने कार्तिक यादव (20) के साथ 59 रन की साझेदारी करके सुनिश्चित किया कि उत्‍तर प्रदेश बढ़त बना सके। जब रिंकू सिंह आउट हुए, तब यूपी बढ़त हासिल करने से 12 रन दूर थी। निचलेक्रम के आकिब खान (14*) और कुणाल त्‍यागी (5) ने यूपी का स्‍कोर 460 रन पहुंचाया। इस तरह उत्‍तर प्रदेश ने तमिलनाडु पर 5 रन की बढ़त हासिल की।

    मुकाबला ड्रॉ हुआ

    बता दें कि तमिलनाडु ने मैच में पहले बल्‍लेबाजी की और उसकी पहली पारी 455 रन पर ऑलआउट हुई। जवाब में उत्‍तर प्रदेश ने 460 रन बनाकर पांच रन की बढ़त हासिल की। फिर तमिलनाडु ने चौथे दिन स्‍टंप्‍स तक 21 ओवर में दो विकेट खोकर 103 रन बनाए।

    तमिलनाडु के ओपनर्स बालासुब्रण्‍यम सचिन (59) को शिवम शर्मा ने बोल्‍ड किया। फिर अभिषेक गोस्‍वामी ने एन जगदीशन (44) को शिवम मावी के हाथों कैच आउट कराया। यह मैच ड्रॉ पर समाप्‍त हुआ।

