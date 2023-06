नई दिल्‍ली, स्‍पोर्ट्स डेस्‍क। दिग्‍गज लेग स्पिनर राशिद खान अफगानिस्‍तान और श्रीलंका के बीच पहले दो वनडे में नहीं खेलेंगे। 24 साल के राशिद खान को कमर में चोट है और सीरीज के तीसरे व अंतिम वनडे में उनके लौटने की उम्‍मीद है। अफगानिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने राशिद खान की चोअ पर अपडेट दी है।

अफगानिस्‍तान टीम के फिजियोथेरेपिस्‍ट के हवाले से कहा गया, ''राशिद खान मेडिकल ऑब्‍जर्वेशन में हैं और 7 जून को होने वाले आखिरी वनडे में उनकी वापसी की उम्‍मीद है। राशिद की गैरमौजूदगी में नूर अहमद के खेलने की उम्‍मीद है। नूर अहमद ने पिछले साल श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे डेब्‍यू किया था। वो आईपीएल में गुजरात टाइटंस में राशिद खान के साथी भी थे।''

