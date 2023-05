बेंगलुरु, प्रेट्र। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के लिए इंग्लैंड रवाना होने से कुछ घंटे पहले पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में महिला क्रिकेटरों से मुलाकात कर उनकी हौसलाअफजाई की।

भारतीय महिला टीम बांग्लादेश दौरे पर रवाना होगी, जहां उसे तीन वनडे और तीन टी-20 मैच खेलने हैं। महिला टीम फिलहाल बांग्लादेश दौरे से पहले एनसीए में अनुकूलन शिविर में हिस्सा ले रही है।

बीसीसीआई ने ट्वीट किया, 'मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने बेंगलुरु के एनसीए में सीनियर महिला क्रिकेटरों के साथ बहुत ही व्यावहारिक बातचीत की। उन्हें तैयारी, निरंतर सुधार की आवश्यकता और उत्कृष्टता हासिल करने की प्रक्रिया पर एक नया दृष्टिकोण मिला। हम भारत की शीर्ष महिला क्रिकेटरों के साथ बातचीत का समय निकालने के लिए राहुल द्रविड़ को धन्यवाद देते हैं।'

#TeamIndia Head Coach Mr. Rahul Dravid had a very insightful interaction with the Senior Women cricketers at NCA, Bangalore. They got a new perspective on preparation, the need for constant improvement and the process of chasing excellence 👌🏻👌🏻

We thank Mr. Rahul Dravid for… pic.twitter.com/0DRkEem1hP