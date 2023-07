नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। PM Narendra Modi lauds Indian football team। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सैफ चैंपियनशिप में जीत की सराहना करते हुए कहा कि टीम अपनी अपने खेल से आने वाले खिलाड़ियों को प्रेरित करती रहेगी। गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू की बदौलत भारत ने कुवैत के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में नौवीं बार सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीता। मंगलवार को आयोजित मैच का समापन पेनल्टी शूटआउट में हुआ, जिसमें भारत 5-4 के स्कोर से विजयी हुआ।

पीएम ने ट्वीट किया कि भारत एक बार फिर चैंपियन बना। ब्लू टाइगर्स ने सैफ चैंपियनशिप 2023 में पहला स्थान हासिल किया। हमारे खिलाड़ियों को बधाई। इन एथलीटों के दृढ़ संकल्प और दृढ़ता से संचालित भारतीय टीम की यादगार यात्रा आगामी खिलाड़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

India crowned champions, yet again! The Blue Tigers reign supreme at the #SAFFChampionship2023! Congrats to our players. The Indian Team’s remarkable journey, powered by the determination and tenacity of these athletes, will continue to inspire upcoming sportspersons. pic.twitter.com/DitI0NunmD