PCB का तालिबानी फरमान, बाबर आजम और विराट कोहली का नाम लेने पर खिलाड़ी को थमाया नोटिस

उन्होंने आगे लिखा, "अगर हम हमारे मुख्य बल्लेबाज को बाहर कर दें जिसे पाकिस्तान का सबसे शानदार बल्लेबाज कहा जाता है। इससे पूरी टीम को एक नेगेटिव मैसेज जाएगा। पेनिक बटन को नजरअंदाज करने का अभी समय था। हमें हमारे मुख्य खिलाड़ियों को सुरक्षित रखना चाहिए न की उन्हें हताश करना चाहिए।"

It’s concerning to hear suggestions about dropping Babar Azam. India didn’t bench Virat Kohli during his rough stretch between 2020 and 2023, when he averaged 19.33, 28.21, and 26.50, respectively. If we are considering sidelining our premier batsman, arguably the best Pakistan…— Fakhar Zaman (@FakharZamanLive) October 13, 2024