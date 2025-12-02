Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PCB ने टी20 कप्तान के साथ किया धोखा! 12 क्रिकेटरों को दी खास इजाजत, लेकिन सलमान अली को किया मना

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:25 PM (IST)

    पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली अगा के साथ उनके ही बोर्ड ने अलग व्यवहार किया है। इसे लेकर बोर्ड ने तर्क भी किया है लेकिन वो वाजिब नहीं लग रह ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सलमान अली अगा के साथ बोर्ड ने किया धोखा!

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अपनी टी20 टीम के कप्तान सलमान अली अगा को अलग-थलग कर दिया है। बोर्ड ने देश के 12 खिलाड़ियों को खास तरह की मंजूरी दी, लेकिन सलमान को इससे महरूम रखा जिसे लेकर सभी को हैरानी हो रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सलमान की कप्तानी में ही पाकिस्तान ने सितंबर में एशिया कप-2025 का फाइनल खेला था। बोर्ड ने उन पर काफी भरोसा जताया है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने खेल को निखारने और अनुभव हासिल करने के मौके से महरूम कर दिया।

    ये है फैसला

    दरअसल, पीसीबी ने दिसंबर और जनवरी विंडो में होने वाली विदेशी टी20 लीगों में खेलने के लिए अपने देश के 12 खिलाड़ियों को मंजूरी दे दी, लेकिन सलमान को इसकी इजाजत नहीं दी। बोर्ड ने सभी 12 खिलाड़ियों को नो ऑब्जैक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया, लेकिन सलमान को नहीं दिया। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पीसीबी के सूत्रों ने बताया कि सलमान को मंजूरी न देना अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं है बल्कि ये मार्केट को देखकर लिया गया फैसला है।

    पाकिस्तान की सीमित ओवरों की टीम के बड़े नामों की तुलना में सलमान को विदेशी फ्रेंचाइजियों से ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा था क्योंकि कोचेस और एक्सपर्ट टी20 क्रिकेट में उनके रोल को लेकर क्लीयरिटी और इम्पैक्ट वेल्यू को ज्यादा मान नहीं रहे थे। कोई भी टीम उनमें दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी इसी कारण पीसीबी ने उन्हें एनओसी नहीं दी।

    इन लीगों में लेंगे हिस्सा

    पाकिस्तान के खिलाड़ी इस साल कई विदेशी लीगों में खेलते हुए दिखाई देंगे। पाकिस्तान के खिलाड़ी बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल), यूएई में होने वाली आईएलटी20, ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बिग बैश लीग में हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे।