    सलाखों के पीछे पहुंचा टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाला खिलाड़ी, महिला को पीटने और फोन चुराने के आरोप में 3 साल की जेल

    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:37 AM (IST)

    किपलिन डोरिगा को तीन साल की हुई सजा। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पापुआ न्यू गिनी के एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर को जर्सी द्वीप पर चोरी के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है। आईटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, 30 वर्षीय विकेटकीपर किपलिन डोरिगा ने एक महिला पर हमला किया और उसका मोबाइल फोन चुरा लिया था। बता दें कि किपलिन डोरिगा साल 2024 में टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली PNG टीम का हिस्सा थे।

    यह घटना सोमवार, 25 अगस्त 2025 को सुबह 2:30 बजे सेंट हेलियर के हिलेरी स्ट्रीट पर हुई। जब डोरिगा अपने होटल लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि डोरिगा ने महिला को देखा, उसे मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया और उसका फोन छीन लिया।

    घटना वाले दिन ही हुई गिरफ्तारी

    हालांकि, पुलिस ने महिला को लगी किसी भी चोट का विवरण अभी जारी नहीं किया है। डोरिगा को उसी दिन बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और अधिकारियों ने उससे पूछताछ की। घटना के समय, डोरिगा पहले ही डेनमार्क और कुवैत के खिलाफ मैच खेल चुके थे। सप्ताह के डोरिगा को बचे हुए मैच में हिस्सा लेना था।

    कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा

    अगले दिन, उस पर औपचारिक रूप से चोरी का आरोप लगाया गया। बाद में उसे जर्सी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने बुधवार, 27 अगस्त को अपराध स्वीकार कर लिया। शुक्रवार, 28 नवंबर को जर्सी की रॉयल कोर्ट ने उसे तीन साल की जेल की सजा सुनाई।

