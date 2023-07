नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) फ्रेंचाइजी मुल्तान सुल्तांस के मालिक आलमगीर तरीन ने सुसाइड कर लिया। उनका शव लाहौर के गुलबर्ग इलाके में उनके घर पर मिला। स्थानीय मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, उनकी आत्महत्या के पीछे की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। मुल्तान सुल्तांस के सीईओ हैदर अजहर ने खुद इस खबर की पुष्टि की और तरीन के परिवार के प्रति गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की है।

बता दें कि विख्यात येल विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र, 63 वर्षीय आलमगीर ने पाकिस्तान के दक्षिण पंजाब में एक अग्रणी व्यवसायी के रूप में अपना नाम स्थापित किया था। देश में सबसे बड़े जल शोधन संयंत्रों में से एक का संचालन किया। उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तांस के नाम से फ्रेंचाइजी बनाई। 2021 में मुल्तान सुल्तान ने फाइनल में पेशावर जाल्मी को हराकर पहली बार पीएसएल खिताब जीता था।

إنا لله وإنا إليه راجعون

It is with deep sadness that we share the news of the passing of our beloved team owner, Alamgir Khan Tareen.

Our thoughts and prayers are with Mr. Tareen’s family. We request you all to kindly respect his family’s privacy.

May his soul rest in… pic.twitter.com/aISUQtAqI5