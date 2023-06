नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। एशिया कप में पाकिस्तान की ओर से प्रस्तावित हाइब्रिड मॉडल से श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के समर्थन न करने के अब पाकिस्तान के पास नहीं ऑप्शन बचा है। मेजबान पाकिस्तान सितंबर में होने वाले एशिया कप से बाहर हो सकता है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के प्रमुख नजम सेठी द्वारा प्रत्सावित हाइब्रिड मॉडल के अनुसार पाकिस्तान को एशिया कप के 3 से 4 मैच का आयोजन अपने देश में करना था जबकि बाकी भारत से जुड़े मैचों का आयोजन किसी अन्य देश में किया जाना था।

हाइब्रिड मॉडल हुआ रिजेक्ट-

सुरक्षा के मुद्दे को लेकर भारत द्वारा पाकिस्तान की यात्रा करने से इंकार के बाद पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल का विचार पेश किया था, लेकिन अब श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने भी कप को पाकिस्तान से बाहर आयोजित करने के बीसीसीआई के दबाव का समर्थन किया है।

जल्द होगी एसीसी की बैठक-

अब अगले महीने या इस महीने के अंत में केवल औपचारिकता के तौर पर एशियाई क्रिकेट परिषद के कार्यकारी बोर्ड सदस्य वर्चुअली या पूरी तरह से एक बैठक बुलाएंगे। पीसीबी अब इस बात को जानता है कि श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान एशिया कप के लिए उनके हाइब्रिड मॉडल प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहे हैं।

Update: Pakistan proposed Hybrid Model for the #AsiaCup2023 has been met with rejection by #India, #Afghanistan, #SriLanka & #Bangladesh. Consequently, there is speculation that #Pakistan may decide to withdraw from the tournament.

