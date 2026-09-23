IND vs NZ T20I Series: न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ T20I सीरीज के लिए किया टीम का एलान, चोट के कारण रचिन रवींद्र बाहर

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रवींद्र भारत के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की T20I सीरीज से बाहर हो गए हैं। पिछले हफ्ते एक प्रमोशनल शूट के दौरान उनके कंधे में चोट लग गई थी और अब उन्हें ठीक होने में कम से कम छह हफ्ते लगेंगे। वनडे सीरीज में उनकी वापसी हो सकती है। टी20 सीरीज की 22 अक्‍टूबर से और वनडे सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी।

न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वॉल्टर ने कहा, "रचिन के लिए हमें बहुत बुरा लग रहा है। इस समर में वह हमारे लिए अहम भूमिका निभाने वाले हैं, इसलिए जरूरी है कि वह अपनी रिकवरी में जल्दबाजी न करें। हमें उम्मीद है कि वह वनडे सीरीज के लिए वापसी कर लेंगे।"

रचिन की गैर-मौजूदगी में मिडिल-ऑर्डर में एक विकल्प के तौर पर बेवॉन जैकब्स को टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने 11 T20I मैच खेले हैं और बांग्लादेश के खिलाफ अपने पिछले मैच में नाबाद 62 रन बनाकर इस सीरीज में आ रहे हैं।