T20 World Cup 2026: न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप टीम का एलान, मिचेल सैंटनर कप्तान; जैकब डफी को पहली बार मौका

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। New Zealand Squad T20 World Cup 2026: न्यूजीलैंड ने भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है। इस टीम की कमान मिचेल सैंटनर (NZ Captain Mitchell Santner) को सौंपी गई है। टीम मैनेजमेंट ने इस बार स्पिन गेंदबाजों को खास तवज्जो दी है, क्योंकि टीम के ज्यादातर मुकाबले चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले जाएंगे, जो स्पिन के लिए मददगार माना जाता है।

T20 WC 2026 के लिए न्यूजीलैंड टीम का हुआ एलान दरअसल, न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप टीम में पेसर जेकब डफी (Jacob Duffy T20 World Cup 2026 Squad) को जगह मिली है। पिछले साल शानदार प्रदर्शन करने का डफी को इनाम मिला है। वह पहली बार विश्व कप खेलते हुए नजर आएंगे।

उन्होंने पिछले साल ही नेशनल टीम के लिए डेब्यू किया था, लेकिन कम समय में ही अपनी शानदार गेंदबाजी से सभी का ध्यान खींच लिया। बीते एक साल में डफी लगातार सुर्खियों में रहे हैं और इसी वजह से इस बार उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वॉड में जगह मिली है।

डफी के प्रदर्शन को देखते हुए उनसे इस आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के प्रमुख गेंदबाज की भूमिका निभाने की उम्मीद की जा रही है। इतना ही नहीं, इस साल उन्हें आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी अपनी टीम में शामिल किया है, जिससे उनकी काबिलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है।

2025 में डफी का शानदार प्रदर्शन जैकब डफी का साल 2025 उनके करियर का सबसे बेहतरीन साल रहा। 31 साल के इस गेंदबाज ने 36 मैचों में सभी फॉर्मेट मिलाकर 81 विकेट झटके। इस प्रदर्शन के साथ डफी ने दिग्गज सर रिचर्ड हेडली का 40 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा था। हेडली ने एक साल में 79 विकेट लिए थे, जबकि डफी ने उनसे आगे निकलते हुए नया रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा, वह आईसीसी टी20 इंटरनेशनल गेंदबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर भी पहुंचे।

डफी के शानदार खेल को देखते हुए आईपीएल 2026 की नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन्हें 2 करोड़ रुपये में खरीदा। न्यूजीलैंड की टीम में उनके अलावा तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, एडम मिल्ने और जेम्स नीशम संभालेंगे, जबकि काइल जैमीसन को बैकअप के तौर पर टीम के साथ रखा गया है।

मिचेल सैंटनर करेंगे टीम की कप्तानी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड टीम (New Zealand T20 World Cup 2026 Squad) की कप्तानी ऑलराउंडर मिचेल सैंटनर करेंगे। टीम का चयन भारत और श्रीलंका की पिचों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जहां स्पिन गेंदबाजों की भूमिका अहम मानी जाती है।

स्पिन डिपार्टमेंट में ईश सोढ़ी मुख्य स्पिनर होंगे, जबकि माइकल ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स और रचिन रवींद्र उनका साथ देंगे। खास बात यह है कि सैंटनर और ईश सोढ़ी दोनों ही 2016 में भारत में हुए टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा रह चुके हैं।