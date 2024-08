VIDEO: 'विराट और मैं', न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर कोहली पर हुई फिदा, दिल गार्डन-गार्डन करने वाली खाई कसम

बाद में जारा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए अपने सपनों का भी जिक्र किया। जारा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'विराट कोहली और मैं निश्चित रूप से एक साथ इंस्टाग्राम के लायक तस्वीर लेंगे- मेरी बात याद रखना!'

बता दें कि जारा ने महिला सुपर स्मैश के पिछले सीजन में वेलिंगटन को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑकलैंड के ईडन पार्क में हुए फाइनल में द ब्लेज ने कैंटरबरी को 1 रन (DLS) से हराया था।

जारा ने 10 मैच में 5.59 की इकॉनमी रेट से 9 विकेट चटकाए। वन डे प्रतियोगिता में, जहां वेलिंगटन उपविजेता रहा, वहीं, जारा ने 11 मैच में 3.71 की इकॉनमी रेट से 17 विकेट चटकाए। इस युवा गेंदबाज की नजर जल्द से जल्द राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने पर है।

Here’s the video of Xara Jetly (one of the most beautiful woman cricketer) talking about his favourite GOAT VIRAT KOHLI.🐐❤️ pic.twitter.com/9vKzwP4SSF— Vahini🕊️ (@fairytaledustt_) August 19, 2024