नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। इस साल के अंत में होने वाले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल चोट के कारण विश्व कप से बाहर हो गए हैं। इंग्लिश टी-20 ब्लास्ट में वॉर्सेस्टरशायर रैपिड्स के लिए बल्लेबाजी करते हुए ब्रेसवेल को दाहिना अकिलिस में चोट आई है।

15 जून को होगी सर्जरी-

पिछले शुक्रवार को यॉर्कशायर के खिलाफ वॉर्सेस्टरशायर के मुकाबले के दौरान 32 वर्षीय खिलाड़ी ब्रेसवेल को चोट लग गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रेसवेल की गुरुवार 15 जून को ब्रिटेन में सर्जरी होगी। इसके बाद में वह छह से आठ महीने के लिए रिहैब में होने के कारण 2023 विश्व कप में शामिल नहीं हो सकेंगे, जिसका अक्टूबर-नवंबर में भारत में आयोजन होगा।

कीवी क्रिकेटर ब्रेसवेल को सर्जरी के बाद ब्रिटेन से न्यूजीलैंड लौटने में दो हफ्ते तक का समय लगने की संभावना है। सर्जरी के बाद मेडिकल क्लीयरेंस होने के बाद ही वह न्यूजीलैंड लौटेंगे।

