नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम औंधे मुंह गिरी। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाजों ने दोनों ही पारियों में सरेंडर कर दिया। बैटर्स के साथ-साथ गेंदबाजों का भी बुरा हाल रहा। डब्ल्यूटीसी के फाइनल में लगातार दूसरी बार हार झेलने के बाद फैन्स का भारतीय खिलाड़ियों पर गुस्सा फूट पड़ा है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने विराट कोहली की वाइफ और स्टार एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को भी निशाना बनाया है।

डब्ल्यूटीसी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली करारी हार के बाद फैन्स ने अनुष्का शर्मा पर निशाना साधा है। कुछ यूजर्स ने अनुष्का को ट्रोल करते हुए कहा कि वह जब आईसीसी इवेंट्स में मैच देखने पहुंचती हैं, तो भारत का जीत प्रतिशत जीरो रहता है। वहीं, कुछ यूजर्स ने स्टार एक्ट्रेस को सभी स्टेडियम से बैन करने तक की बात कही। इसके साथ ही अनुष्का को एक यूजर ने भारतीय टीम के लिए पनौती तक करार दिया।

HISTORY IS THE WITNESS THAT WHENEVER ANUSHKA SHARMA HAS COME TO THE STADIUM TO WATCH THE MATCH, WE HAVE LOST THE MATCH… BAN HER FROM ENTERING ANY CRICKET STADIUM.🏟️🙏🙏 pic.twitter.com/nugmodisnS