T20 World Cup 2026: नेपाल ने वर्ल्ड कप के लिए किया टीम का एलान, जेल जा चुके खिलाड़ी को जगह

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप-2026 के लिए नेपाल ने अपन टीम का एलान कर दिया है। इस टीम में एक ऐसे खिलाड़ी को जगह मिली है जो नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में जेल जा चुका है। वर्ल्ड कप की शुरुआत सात फरवरी से होगी जो आठ मार्च तक चलेगा।

नेपाल ने अपनी टीम में स्पिनर संदीप लामिछाने को जगह दी है जो नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में जेल जा चुके हैं। वह टीम के स्पिन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। संदीप के पास विदेशी लीगों में खेलने का अनुभव है। वह आईपीएल से लेकर बीबीएल तक में खेल चुके हैं।

पिछले साल किया कमाल संदीप ने पिछले साल अपने देश के लिए 10 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जिनमें 21 विकेट अपने नाम किए। उनके नाम कुल 68 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 129 विकेट हैं। उनके पास जो विदेशी लीगों में खेलने का अनुभव है वो नेपाल के काफी काम आ सकता है। वैसे भी भारत और श्रीलंका दोनों जगह स्पिनरों की मदद मिलती है और इसलिए संदीप नेपाल के लिए और ज्यादा उपयोगी हो जाते हैं।

उनको बाएं हाथ के स्पिनर ललित राजबंशी का समर्थन मिलेगा। उनके अलावा दीपेंद्र एरी और बशीर अहमद भी अपनी फिरकी से मदद मुहैया कराएंगे। कप्तान पर होगी जिम्मेदारी नेपाल ने कप्तान रोहित पॉडल के नेृत्व में टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनाई है। वह एक बार फिर वह टीम को इस बड़े टूर्नामेंट में लीड करते हुए नजर आएंगे। उनकी बल्लेबाजी भी टीम के लिए अहम होगी। दीपेंद्र के जिम्मे टीम की उप-कप्तानी आई है।