बीसीसीआई ने मुथूट फिनकॉर्प के साथ शुरू किया भारतीय क्रिकेट का नया अध्याय, सौंपी बड़ी जिम्मेदारी; 2028 तक डील पक्की

जागरण, तिरुवनंतपुरम: मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड ने भारतीय क्रिकेट में बड़ा कदम रखते हुए भारत में खेले जाने वाले घरेलू क्रिकेट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है। यह साझेदारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ कंपनी के जुड़ाव को और व्यापक बनाती है।

इस करार के तहत मुथूट फिनकॉर्प भारत में होने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय मैचों और प्रमुख घरेलू प्रतियोगिताओं से जुड़ेगा। इसमें पुरुष और महिला सीनियर राष्ट्रीय टीमों के अलावा इंडिया-ए, इंडिया-बी, अंडर-19 टीमों तथा अन्य नामित टीमों के मुकाबले शामिल हैं।