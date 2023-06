नई दिल्‍ली, स्‍पोर्ट्स डेस्‍क। एमएस धोनी की कप्‍तानी के बारे में काफी कहा और लिखा जा चुका है। मैदान के अंदर और बाहर धोनी के बर्ताव की काफी तारीफ की जाती है। एक क्रिकेट प्रशंसक ने ट्विटर की कतार चलाई, जिसमें उन्‍होंने एमएस धोनी के जमीन से जुड़े होने की बात के पल पर प्रकाश डाला।

इन पलों में कुछ दिल जीतने वाली क्लिप शामिल हैं, जहां महान भारतीय कप्‍तान अपनी टीम के साथियों की हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि फैंस के सामने धोनी अपनी टीम के साथियों की तारीफ कर रहे हैं और ट्रॉफी के जश्‍न के समय युवाओं का उत्‍साह बढ़ाते हुए उन्‍हें अपने साथ जोड़ रहे हैं।

यह ट्विटर थ्रेड बहुत ही कम समय में वायरल हो गया और इस पर रिएक्‍शंस की बाढ़ भी आ रही है। अधिकांश फैंस ने एमएस धोनी को जमीन से जुड़ा हुआ करार दिया और उनकी जमकर तारीफ की। सिलसिलेवार ट्वीट के पहली क्लिप में दिख रहा है कि एमएस धोनी एक प्रशंसक से बातचीत कर रहे हैं, जो कई ट्रॉफी जीतने के लिए पूर्व कप्‍तान को बधाई दे रहे हैं। एमएस धोनी ने भारत और सीएसके को कई ट्रॉफी दिलाई है।

Fan- Thankyou for all the cups you have given to us

Dhoni- It's the whole team pic.twitter.com/lzuYOibYYc