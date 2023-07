नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। लॉर्ड्स के मैदान पर दूसरा टेस्ट मैच खत्म होने के बाद जमकर हंगामा हुआ। जॉनी बेयरस्टो को आउट दिए जाने के फैसले से बौखलाए इंग्लिश फैन्स ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर हमला बोला। लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम में उस्मान ख्वाजा और डेविड वॉर्नर से हाथापाई तक हुई। इस विवाद को लेकर अब मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने तीन सदस्य को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से माफी भी मांगी है।

लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ हुए बुरे बर्ताव को लेकर एमसीसी एक्शन में आया है। एमसीसी ने उस्मान ख्वाजा और डेविड वॉर्नर के साथ हाथापाई और कंगारू खिलाड़ियों को अपशब्द कहने को लेकर अपने तीन सदस्य को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही एमसीसी ने लॉर्ड्स में कंगारू प्लेयर्स के साथ किए गए बर्ताव की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।

Usman Khawaja was pulled by the Lord's crowd while going for lunch.

