नई दिल्‍ली, स्‍पोर्ट्स डेस्‍क। ग्‍लोसेस्‍टरशायर और लेस्‍टरशायर के बीच काउंटी चैंपियनशिप मैच के दौरान एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। लुईस किंबर को मैच में बाधा डालने के लिए आउट दिया गया। किंबर दुर्भाग्‍यपूर्ण तरह से आउट हुए और जल्‍द ही इसे भूलना चाहेंगे।

इंग्लैंड में काउंटी चैंपियनशिप खेली जा रही है। ग्‍लोसेस्‍टरशायर और लेस्टरशायर के बीच मैच में यह घटना घटी। 34 रन पर बल्लेबाजी कर रहे लुई किंबर ने एक गेंद पर डिफेंड किया। गेंद ने पास में टप्पा खाकर उछली, इस पर किंबर ने दायें हाथ से उसे पकड़ लिया। लेस्‍टरशायर के खिलाड़ियों ने अपील की।

मैदानी अंपायर ने आपस में बातकर लुई किंबर को आउट करार दिया। अंपायरों का मानना था कि अगर बल्लेबाज गेंद को नहीं पकड़ता तो वह स्टम्प पर जा लगती। इस दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए लुईस किंबर कभी भूल नहीं पाएंगे।

बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए ग्लोस्टरशायर ने ओलिवर प्राइस (85), डैनी लैंब (70) और अजीत डेल (52) के अर्धशतकों की बदौलत 368 रन बनाए। जवाब में, लेस्टरशायर ने 350 रन ही बना पाई। लुईस हिल ने शतक बनाया जबकि ऋषि पटेल ने अर्धशतक लगाया।

Have you ever seen a wicket like this?

Louis Kimber is given out obstructing the field!#LVCountyChamp pic.twitter.com/brARoGFjuw