लीग के सभी मुकाबले श्रीनगर, जोधपुर और सूरत में खेले जाएंगे। लीजेंड्स लीग क्रिकेट के को फाउंडर रमन रहेजा ने कहा, "लीजेंड्स लीग क्रिकेट एक और सीजन के लिए वापस आ गया है। हम इस सीजन में कश्मीर में खेलने के लिए बहुत उत्साहित हैं। यह कश्मीर के लोगों के लिए स्टेडियम में आने और लगभग 40 वर्षों में पहली बार लाइव क्रिकेट एक्शन देखने का एक बड़ा अवसर है।"

