नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। श्रीलंका क्रिकेट ने 18 जून को लंका प्रीमियर लीग (LPL) 2023 के लिए शेड्यूल की घोषणा कर दी है। इस लीग का चौथा संस्करण 30 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें कुल 24 मैच खेले जाएंगे। फाइनल 20 अगस्त को खेला जाएगा।क

तीन बार के विजेता और मौजूदा चैंपियन जाफना किंग्स 30 जुलाई को आर. प्रेमदासा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कोलंबो स्ट्राइकर्स से भिड़ेंगे। लीग के पहले कुछ मैच कोलंबो में खेले जाएंगे। इसके बाद कैंडी में पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होंगे।

नॉकआउट चरण सहित लीग के अंत के मैच फिर से कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा फाइनल के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है और अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है तो फाइनल 21 अगस्त को खेला जाएगा।

Introducing the Highest Auctioned Players of the inaugural Lanka Premier League! The stage is set for an epic showdown, but who will rise to the occasion? ⚔ Stay tuned for the riveting saga! 💫 #lpl2023 #lplauction pic.twitter.com/wqVTERE7v9