इसके बाद उन्होंने 43 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। आखिरी ओवर में उन्होंने समार्थ नगराज की कुटाई की और उनके ओवर में दो छक्के और तीन चौके जड़े। इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत वॉरियर्स ने 226/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया।

वॉरियर्स ने बारिश से प्रभावित मैच में 27 रनों से जीत दर्ज की। ड्रैगन्स ने 14 ओवरों में 138/7 का स्कोर बनाया, जिसमें कृष्णमूर्ति सिद्धार्थ की 27 गेंदों में 50 रन की पारी शामिल थी।

आईपीएल के पिछले ऑक्शन में भी सिर्फ 50 लाख रुपये की बेस प्राइस के बावजूद उन्हें खरीदने में किसी भी फ्रेंचाइजी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। आईपीएल में आखिरी बार वह साल 2022 सीजन में खेलते हुए नजर आए थे, जहां उन्हें राजस्थान रॉयल्स की तरफ से केकेआर के खिलाफ मैच खेलने का एक मौका मिला था। नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए उन्होंने उस मैच में 13 रन बनाए थे।

