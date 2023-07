नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स टेस्ट में शुरू हुए विवाद की आग हेडिंग्ले में भी पहुंच गई है। तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन बेयरस्टो और स्टीव स्मिथ के बीच गहमागहमी देखने को मिली। बेयरस्टो के स्लेज पर कंगारू बल्लेबाज स्मिथ गुस्से में दिखे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।

दरअसल, तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड की पहली पारी 237 रन पर सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी शुरू की। वॉर्नर के जल्दी आउट के बाद, बीच मैदान पर अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी करने आए। वह 2 रन के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे कि तभी मोईन अली की गेंद पर बेन डकेट को कैच थमा बैठे।

Jonny Bairstow's special send off for Steve Smith when he got out.

The Ashes at its Very Best.!! pic.twitter.com/HtMftnyrgK