नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। वर्ल्ड कप क्वालीफायर (ICC World Cup Qualifier) के स्कॉटलैंड और ऑयरलैंड (IRE vs SCO) के मुकाबला में स्कॉटलैंड के तेज गेंदबाज ने इतिहास रच दिया। ब्रैडन मैकमुलेन (Brandon McMullen) ने अपने करियर का बेस्ट प्रदर्शन करते हुए ऑयरलैंड के पांच बल्लेबाजों को आउट किया। इसके अलावा वनडे में पांच विकेट लेने के मामले में ब्रैडन मैकमुलेन पांचवें स्कॉटिश तेज गेंदबाज बने।

जिम्बाब्वे में वर्ल्ड कप क्वालीफायर के मुकाबले 18 जून से खेले जा रहे हैं। 21 जून को स्कॉटलैंड और ऑयरलैंड के बीच मुकाबला आयोजित किया गया। स्कॉटलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑयरलैंड ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 286 रन बनाए। ऑयरलैंड के लिए जहां कर्टिस कैम्फर ने शतकीय पारी खेली। वहीं, स्कॉटिश तेज गेंदबाज ब्रैडन मैकमुलेन ने शानदार गेंदबाजी की।

स्कॉटिश तेज गेंदबाज ब्रैडन मैकमुलेन ने अपना पहला शिकार स्टार्लिंग को बनाया। स्टार्लिंग बिना खाता खोले हुए आउट हुए। दूसरा विकेट ऑयरलैंड के कप्तान बालबर्नी का हासिल किया। बालबर्नी भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। तीसरा विकेट हैरी टेक्टर का हासिल किया। ब्रैडन ने हैरी को 6 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा।

5/34 - Brandon McMullen (5/34) logged his best bowling figures in men's ODIs in @CricketScotland's @cricketworldcup qualifier against Ireland today; it is also the fifth best bowling figures logged by a Scotland bowler in the format. Marked. #IREvSCO pic.twitter.com/Wr1rPdqBSf