IPL 2026 से पहले RCB बदल रही अपना होम ग्राउंड? चिन्नास्वामी स्टेडियम से 860 KM दूर ये शहर होगा नया वेन्यू

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IPL 206 RCB: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 2025 में आईपीएल का खिताब जीतकर अपने फैंस को 17 साल बाद जश्न का बड़ा मौका दिया था। ऐसे में उम्मीद थी कि आईपीएल 2026 में बतौर डिफेंडिंग चैंपियन, टीम अपने सभी होम मैच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलेगी। लेकिन अब खबर है कि ऐसा नहीं होगा। फैंस इस बार अपने ही शहर में टीम को खेलते नहीं देख पाएंगे। एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक आरसीबी अपने होम ग्राउंड को बदल सकती है।

IPL 2026 से पहले RCB का बदलेगा होम ग्राउंड! दरअसल, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, RCB अपने सभी घरेलू मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) स्टेडियम में खेल सकती है। जून 2025 में RCB की विजय परेड के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद स्टेडियम को किसी भी बड़े आयोजन के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया है।

MCA के सचिव कमलेश पाई ने बताया कि यह व्यवस्था (RCB के मैच पुणे में कराने की) अभी चर्चा में है, लेकिन तय नहीं हुई है। कर्नाटक में जो स्टांपेड हुआ था, उसके कारण वहां समस्या है। हमने अपना स्टेडियम ऑफर किया है। कुछ तकनीकी बातें तय होनी बाकी हैं, लेकिन अगर सब सही रहा तो RCB के मैच पुणे में हो सकते हैं।