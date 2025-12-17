IPL 2026 Auction में चमका जम्मू-कश्मीर का सितारा Auqib Dar, आउट स्विंगर ने बदल दी जिंदगी

Language
    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 08:36 AM (IST)

    IPL 2026 Auction में Aaqib Dar को Delhi Capitals ने 8.40 करोड़ में खरीदा

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Auqib Dar IPL 2026 Auction: देर आए दुरुस्त आए' कहावत जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार पर सटीक बैठती है। 29 वर्ष की उम्र में ज्यादातर तेज गेंदबाज या तो खुद को स्थापित कर चुके होते हैं या फिर सुर्खियों से बाहर हो रहे होते हैं, लेकिन आकिब ने धैर्य, निरंतरता और हालात को अपनी किस्मत तय न करने वाले जज्बे के साथ खुद को साबित किया। उनका सफर कभी भी सीधा या आसान नहीं रहा, लेकिन उनकी आउट स्विंगर भी सीधी नहीं होती, जिसने उन्हें पहचान दिलाई। 

    Auqib Dar को Delhi Capitals ने 8.40 करोड़ में खरीदा

    दरअसल, अपनी शानदार गेंदबाजी की बदौलत आकिब डार (Auqib Dar IPL 2026 Auction) को अबू धाबी में हुए आइपीएल नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स से 8.40 करोड़ रुपये की भारी भरकम रकम मिली। आकिब कश्मीर के करीरी से ताल्लुक रखते हैं, जो बारामुला से भी काफी दूर है। वहां खेल के लिए नाम मात्र की सुविधाएं मौजूद है। नेट्स की कमी, अनिश्चित पिचें और लगभग न के बराबर मौका। तेज गेंदबाज बनने का सपना देखने वाले किसी युवा के लिए करीरी में आगे बढ़ने या सुधार करने के मौके बहुत सीमित थे। 

    पिता चाहते थे डॉक्टर बने बेटा

    हालांकि वहां एक चीज भरपूर थी और वह थी मजबूरी से पैदा हुई जुझारूपन की भावना। घर में व्यवहारिक सोच अक्सर रोमांच पर भारी पड़ती थी। उनके पिता गुलाम नबी डार चाहते थे कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे, क्योंकि ऐसे खेल में कोई गारंटी नहीं होती, खासकर उस इलाके में जहां मौके बार-बार दस्तक नहीं देते। 

    उनकी जिद्द हालांकि परिस्थितियों पर भारी पड़ी। नबी ने घरेलू सत्र में पिछले दो सत्र में शानदार प्रदर्शन किया। उनके करियर में दलीप ट्रॉफी में लिया गया हैट्रिक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस कारनामे ने उन्हें घरेलू क्रिकेट के बड़े मंच पर पहचान दिलाई।

    Delhi Capitals Full Squad IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम

    ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, करुण नायर, केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, अजय मंडल, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंता चमीरा, डेविड मिलर (2 करोड़ रुपये), बेन डकेट (2 करोड़ रुपये), आकिब डार (8.40 करोड़ रुपये), पाथुम निसांका (4 करोड़ रुपये), लुंगी एनगिडी (2 करोड़ रुपये), साहिल पारीख (30 लाख रुपये), पृथ्‍वी शॉ (75 लाख रुपये) और काइल जैमिसन (2 करोड़ रुपये)।

