India vs England 2025: इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20I सीरीज खेलेगी भारतीय महिला टीम, ODI का भी सामने आया शेड्यूल

तीसरा वनडे मैच- 22 जुलाई, चेस्टन-ली स्ट्रीट

लॉड्स स्टेडियम में पहली बार 2026 में भारत-इंग्लैंड के बीच महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड महिला टीम ने साल 2023 दिसंबर में एक दूसरे के खिलाफ एकमात्र महिला टेस्ट मैच खेला था, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को 347 रन से हराया था।

ईसीबी द्वारा जारी की गई रिलीज में यह भी पुष्टि की गई है कि भारत की महिलाएं 2026 में लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच के लिए वापस आएंगी। लॉड्स में आयोजित होने वाला पहला महिला टेस्ट होगा। इंग्लैंड की महिलाओं ने पिछले तीन सालों में लॉर्ड्स में सफेद गेंद वाले मैच खेले हैं। अगले साल एक और कार्यक्रम फिक्स है, लेकिन यह पहली बार होगा जब ये मैदान ने महिला टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा।

𝗔𝗹𝗹 𝗦𝗲𝘁!👍 👍#TeamIndia's schedule for the 5⃣ T20Is and 3⃣ ODIs against England in 2025 ANNOUNCED 🗓️#ENGvIND pic.twitter.com/fb0tScY8cq— BCCI Women (@BCCIWomen) August 22, 2024