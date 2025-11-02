IND vs SA W Final Weather: अगर बारिश से धुला भारत-साउथ अफ्रीका का महिला वर्ल्ड कप फाइनल मैच तो कौन बनेगा चैंपियन?
IND vs SA W Final Weather: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नवी मुंबई में खेला जाएगा। दोनों टीमें पहली बार खिताब जीतने की दहलीज पर हैं, इसलिए एक नया चैंपियन मिलना तय है। हालांकि, मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है, खासकर दोपहर और शाम को। अगर बारिश के कारण मैच नहीं हो पाता है, तो 3 नवंबर को रिजर्व डे पर खेला जाएगा। अगर रिजर्व डे पर भी मैच पूरा नहीं होता, तो ट्रॉफी दोनों टीमों के बीच साझा की जाएगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें शानदार फॉर्म में हैं। जहां भारत ने सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई।
अब दोनों टीमों के बीच खिताबी जंग आज होनी है। दिलचस्प बात ये है कि दोनों में से कोई भी टीम आजतक विश्व कप का खिताब नहीं जीती है। ऐसे में आज दुनिया को एक नया चैंपियन मिलना तय है, लेकिन नवी मुंबई का मौसम डरा रहा है। नवी मुंबई में बारिश की संभावना ज्यादा है। ऐसे में अगर बारिश की वजह से ये फाइनल मैच धुलता है तो ट्रॉफी किसे दी जाएगी?
IND vs SA W Weather Report: कैसा रहेगा नवी मुंबई का मौसम?
दरअसल, Accuweather के अनुसार, महिला विश्व कप के फाइनल (ICC Women's World Cup 2025 IND W vs SA W Final) के दिन 15 प्रतिशत बारिश की संभावना है। दोपहर 2 बजे के आसपास बारिश की 15 प्रतिशत संभावना है और दोपहर 3 बजे मैच शुरू होने के समय बारिश की संभावना बढ़कर 20 प्रतिशत हो सकती है।
शाम 4 बजे के आसपास बारिश की संभावना 49 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी और शाम 6 बजे के आसपास यह 58 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच भी बारिश की 51 प्रतिशत संभावना है। इस दौरान मैच रोका जा सकता है।
शाम 7 बजे के बाद बारिश की संभावना काफी कम हो जाती है और पूरे दिन बारिश होने की संभावना 15-18 प्रतिशत है। ऐसे में अगर फाइनल बारिश से धुल गया तो क्या होगा? इस बड़े मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया है। अगर रविवार (फाइनल के दिन) बारिश के कारण मैच नहीं हो पाता, तो सोमवार 3 नवंबर को रिजर्व डे पर मैच जारी किया जाएगा।
आईसीसी के नियम-
- नतीजा निकलने के लिए दोनों टीमों को कम से कम 20-20 ओवर खेलने जरूरी हैं।
- अगर रिजर्व डे पर भी मैच पूरा नहीं हो पाया, ट्रॉफी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच साझा कर दी जाएगी। किसी एक टीम को विजेता नहीं घोषित किया जाएगा।
