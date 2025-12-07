'पाजी रन कम रह गए', विराट को कैमरे पर चिढ़ा रहे थे अर्शदीप, कोहली ने दिया मजेदार जवाब, देखें Video
विराट कोहली ने तीसरे वनडे मैच में शानदार पारी खेली लेकिन उनका शतकों की हैट्रिक लगाने का सपना अधूरा रह गया। इसे लेकर अर्शदीप सिंह ने उन्हें चिढ़ाने की ...और पढ़ें
Rab Di SAU, Virat Paaji! 😂♥️#INDvSA pic.twitter.com/8RlgsMT5id— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) December 6, 2025
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने शनिवार को विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे और आखिरी मैच में साउथ अफ्रीका को हरा सीरीज 2-1 से अपने नाम की। विराट कोहली को दो शतक और एक अर्धशतक लगाने के कारण प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्होंने पहले और दूसरे वनडे में शतक जमाए थे और तीसरे वनडे में भी यही उम्मीद थी। हालांकि, टारगेट इतना बचा नहीं था कि वह शतक जमा पाते। इसी को लेकर अर्शदीप सिंह ने मैच के बाद उनके मजे लेने चाहे लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया।
साउथ अफ्रीका की टीम 47.5 ओवरों में 270 रन ही बना सकी। भारत ने एक विकेट खोकर ये टारगेट हासिल कर लिया। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 155 रनों की साझेदारी की। इसी स्कोर पर विराट कोहली ने कदम रखा और 45 गेंदों पर 65 रन बना डाले। हालांकि, रन कम थे इसलिए वह शतक पूरा नहीं कर सके।
रन कम रह गए
मैच के बाद भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने विराट के साथ एक वीडियो बनाया जिसमें शतक न पूरा होने पर उनके मजे लेने की कोशिश की, लेकिन विराट ने तुरंत ऐसा जवाब दिया कि अर्शदीप का मुंह बंद हो गया। अर्शदीप ने कहा, "पाजी रन कम रह गए, सेंचुरी आज पक्की थी वैसे।"
इस पर विराट ने कहा, "टॉस जीत गए नहीं तो तेरी भी पक्की थी सेंचुरी।"
यहां विराट का मतलब था कि अगर भारत दूसरी पारी में गेंदबाजी करता तो अर्शदीप सिंह अपने कोटे के 10 ओवरों में 100 रन दे देते।
विराट का दमदार खेल
विराट ने रांची में खेले गए पहले वनडे में 135 रनों की पारी खेली थी। वहीं रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में उन्होंने 102 रन बनाए थे। विशाखापट्टनम में उम्मीद थी कि कोहली शतकों की हैट्रिक लगा देंगे। हालांकि, उनके पास इसे पूरा करने का मौका नहीं आया। सीरीज में विराट ने कुल तीन मैचों में 302 रन बनाए। इसी के साथ कोहली ने बता दिया है कि वह वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए पूरी तरह से फिट हैं और फॉर्म में भी हैं।
