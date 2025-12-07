Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'पाजी रन कम रह गए', विराट को कैमरे पर चिढ़ा रहे थे अर्शदीप, कोहली ने दिया मजेदार जवाब, देखें Video

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 11:55 AM (IST)

    विराट कोहली ने तीसरे वनडे मैच में शानदार पारी खेली लेकिन उनका शतकों की हैट्रिक लगाने का सपना अधूरा रह गया। इसे लेकर अर्शदीप सिंह ने उन्हें चिढ़ाने की ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    विराट कोहली और अर्शदीप सिंह का मजेदार वीडियो वायरल

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने शनिवार को विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे और आखिरी मैच में साउथ अफ्रीका को हरा सीरीज 2-1 से अपने नाम की। विराट कोहली को दो शतक और एक अर्धशतक लगाने के कारण प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्होंने पहले और दूसरे वनडे में शतक जमाए थे और तीसरे वनडे में भी यही उम्मीद थी। हालांकि, टारगेट इतना बचा नहीं था कि वह शतक जमा पाते। इसी को लेकर अर्शदीप सिंह ने मैच के बाद उनके मजे लेने चाहे लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया।

    साउथ अफ्रीका की टीम 47.5 ओवरों में 270 रन ही बना सकी। भारत ने एक विकेट खोकर ये टारगेट हासिल कर लिया। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 155 रनों की साझेदारी की। इसी स्कोर पर विराट कोहली ने कदम रखा और 45 गेंदों पर 65 रन बना डाले। हालांकि, रन कम थे इसलिए वह शतक पूरा नहीं कर सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रन कम रह गए

    मैच के बाद भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने विराट के साथ एक वीडियो बनाया जिसमें शतक न पूरा होने पर उनके मजे लेने की कोशिश की, लेकिन विराट ने तुरंत ऐसा जवाब दिया कि अर्शदीप का मुंह बंद हो गया। अर्शदीप ने कहा, "पाजी रन कम रह गए, सेंचुरी आज पक्की थी वैसे।"

    इस पर विराट ने कहा, "टॉस जीत गए नहीं तो तेरी भी पक्की थी सेंचुरी।"

    यहां विराट का मतलब था कि अगर भारत दूसरी पारी में गेंदबाजी करता तो अर्शदीप सिंह अपने कोटे के 10 ओवरों में 100 रन दे देते।

    विराट का दमदार खेल

    विराट ने रांची में खेले गए पहले वनडे में 135 रनों की पारी खेली थी। वहीं रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में उन्होंने 102 रन बनाए थे। विशाखापट्टनम में उम्मीद थी कि कोहली शतकों की हैट्रिक लगा देंगे। हालांकि, उनके पास इसे पूरा करने का मौका नहीं आया। सीरीज में विराट ने कुल तीन मैचों में 302 रन बनाए। इसी के साथ कोहली ने बता दिया है कि वह वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए पूरी तरह से फिट हैं और फॉर्म में भी हैं।

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: वनडे सीरीज खत्म...अब साउथ अफ्रीका के साथ T20I सीरीज खेलेगा भारत; नोट कर लें पूरा शेड्यूल

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: बीच मैदान कुलदीप यादव पर 'भड़के' विराट कोहली, किया चांटा मारने का इशारा, वायरल हो गया Video