IND vs NZ: रचिन रवींद्र अपने 'घर' में खेलेंगे पहला टेस्ट, कहा- मैं कीवी लेकिन मेरे अंदर...

रचिन को लगता है कि उनके पिता ये टेस्ट मैच देखने आएंगे। रचिन के पिता वेलिंग्टन में अपने बेटे को खेलता देखने पहुंचे थे। इसी शहर से रचिन ने क्रिकेट शुरू किया था और क्लब क्रिकेट खेली थी। उन्होंने कहा, "दर्शकों में कई लोग होंगे और मुझे पता है कि मेरे पिताजी भी मुझे देखने आएंगे।"

Rachin Ravindra said, "I'm very proud of my Indian origin. To be able to play where a lot of my family is based is something special, my dad will be watching me in Bengaluru". pic.twitter.com/TvUoHYWhrX