IND vs NZ 4th T20I Playing-XI: दो मैचों के बाद ही बाहर गए वैभव सूर्यवंशी, भुवनेश्वर कुमार को भी नहीं मिला मौका

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने चौथे टी20 में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टीम इंडिया शुरुआती तीन मैच जीत पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है। अब उसकी नजरें न्यूजीलैंड का सूपड़ा साफ करने पर हैं।

इस मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में दो बदलाव हुए हैं। सीरीज पर कब्जा करने के बाद भारत के पास मौका है कि वह बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका दे जो उसने आज दिया है। ईशान की वापसी चोट के कारण दो मैचों से बाहर रहे ईशान किशन की टीम में वापसी हुई है। उनके आने से वैभव सूर्यवंशी को घाटा हुआ है। वैभव दो मैचों के बाद ही टीम से बाहर चले गए हैं। वहीं टीम में एक और बदलाव हुआ है। भुवनेश्वर कुमार को भी इस मैच में प्लेइंग-11 में मौका नहीं मिला है। उनकी जगह मयंक यादव की टीम में वापसी हुई है जो पहले मैच में खेले थे।