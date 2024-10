IND vs BAN: वापसी कर रहे हार्दिक पांड्या ने जमकर बहाया पसीना, टीम इंडिया ने फ्लड लाइट्स में की प्रैक्टिस

अन्य अभ्यास पिच पर कप्तान सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और रिंकू सिंह ने बल्लेबाजी की तो, आईपीएल के स्टार तेज गेंदबाज मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा ने गेंदबाजी का अभ्यास किया। शुक्रवार को भारतीय टीम दोपहर एक बजे अभ्यास के लिए पहुंचेगी।

