Sachin Tendulkar अगर 40 की उम्र में घरेलू क्रिकेट खेल सकते हैं, तो रोहित-कोहली क्यों नहीं? फैंस ने उठाए सवाल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट के दो आइकन, विराट कोहली और रोहित शर्मा, हाल ही में खेली जा रही न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बल्ले से फ्लॉप नजर आए। उनके निराशाजनक प्रदर्शन ने फैंस को चिंतित कर दिया है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज WTC Final में पहुंचने के लिहाज से काफी अहम है और खासकर ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले रोहित-विराट से ऐसे प्रदर्शन की फैंस को बिल्कुल आस नहीं।

भारत ने लगातार दो मैचों में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना किया है, जिससे न्यूजीलैंड को 2-0 की ऐतिहासिक बढ़त मिल गई है, जबकि एक टेस्ट अभी होना बाकी है। रोहित-विराट के टेस्ट में बल्ले से रन बनाने में संघर्ष को देखते हुए फैंस ने सोशल मीडिया पर कई सवाल उठाए हैं। Sachin Tendulkar 40 की उम्र में घरेलू क्रिकेट खेल सकते हैं तो विराट-कोहली क्यों नहीं? दरअसल, भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज 2-0 से जीती थी, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु और पुणे में टीम को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम के स्टार बैटर विराट कोहली ने पिछले 2-3 सालों में टेस्ट क्रिकेट में संघर्ष किया है। कोहली ने चार पारियों में केवल 88 रन बनाए हैं, जिनमें से 70 रन एक ही पारी में आए।

A crazy fact: Virat Kohli’s last Ranji match was in 2012 Sachin Tendulkar’s last Ranji match was in 2013 #RanjiTrophy — Ramachandra.M| ರಾಮಚಂದ್ರ.ಎಮ್ (@nanuramu) October 26, 2024

Despite being called The God Sachin Tendulkar played Ranaji till 40. This last appearance was 15 days before he retire. Virat Kohli and Rohit Sharma have not played domestic since 2012 & 2016 respectively. If Sachin can play why can't others. #INDvsNZ #INDvsNZTEST #INDvNZ pic.twitter.com/1EmbtbJ18A — Ganesh (@me_ganesh14) October 26, 2024

इस कड़ी में पूर्व भारतीय स्पिनर सुनील जोशी ने भी घरेलू क्रिकेट के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि शीर्ष भारतीय खिलाड़ियों की अनुपस्थिति से टीम की प्रतिस्पर्धात्मकता पर असर पड़ता है। इस स्थिति ने फैंस को अपने सितारों के फैसले पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है।