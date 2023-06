नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। ICC World Cup Trophy। आइसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ICC World Cup 2023) का शंखनाद हो चुका है। मंगलवार (27 जून) को आइसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस बार भारत ही टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला है। क्रिकेट के सबसे बड़े त्योहार का आगाज 5 अक्टूबर से होने वाला है। वहीं, फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा।

इस बार जिस चमचाती ट्रॉफी पर कब्जा करने के लिए 10 टीमें भिड़ने वाली है, उस ट्रॉफी का अनवारण शानदार ढंग से किया गया। इस बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण स्पेश से यानी पृथ्वी से 1,20,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया।

साल 2011 में जिस टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा किया उसे जुड़ी कई रोचक जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं।

चमचमाती सोने और चांदी से बनाई गई इस ट्रॉफी को दुनिया ने पहली बार साल 1999 वर्ल्ड कप में देखा। बता दें कि इससे पहले साल 1975 से लेकर 1996 तक चांदी से तैयार की गई चार अलग-अलग प्रकार के ट्रॉफी को डिजाइन किया गया।

मौजूदा डिजाइन वाली ट्रॉफी पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने ही कब्जा जमाया था। इस ट्रॉफी को न लंदन में पॉल मॉर्सडेन ऑफ गारर्ड एंड कंपनी ने डिजाइन की है। ट्रॉफी का वजन 11 किलोग्राम है। ट्रॉफी की ऊंचाई 65 सेंटीमीटर है। इस ट्रॉफी की डिजाइन पर नजर डालें तो चांदी के तीन कॉलम्स के ऊपर एक सोनी का ग्लोब रखा गया है। इस ग्लोब को क्रिकेट बॉल के रूप में दर्शाया गया है। वहीं, तीनों कॉलम्स को स्टंप की डिजाइन दी गई है।

इस शानदार ट्रॉफी को बनाना इतना आसान नहीं था। ट्रॉफी को बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर स्टीवेन ओटविल ने बताया कि दुनिया को एक वर्ल्डक्लास ट्रॉफी देने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ी।

(फोटो सोर्स: आइसीसी)

बता दें कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी को तैयार करने को लेकर आइसीसी ने एक वीडियो क्लिप शेयर की है। जिसमें देखा जा सकता है कि किस प्रकार इस ट्रॉफी को तैयार की जाती है।

How do you actually make a trophy like the @cricketworldcup?

Ahead of the #CWCTrophyTour, here's a peek into its manufacture! 🏆 pic.twitter.com/M7QYWmrYm8