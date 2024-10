PAK W vs NZ W: भारत को बाहर करने के लिए पाकिस्तान ने चली घिनौनी चाल, एक-दो नहीं छोड़े 8 कैच, न्यूजीलैंड को जिताया!

फील्डिंग के बाद पाकिस्तान की बल्लेबाजी भी चिंता का विषय रही। पाकिस्तान ने जो स्कोर बनाया वो महिला टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरा सबसे कम स्कोर है।

8 dropped catches by the Pakistan Women's team vs New Zealand.#CricketTwitter #NZvPAK pic.twitter.com/uwhZOgxFAx