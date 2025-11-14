Language
    IND vs SA: बुमराह की 'बदजुबानी' पर ICC खामोश, क्या डर से साउथ अफ्रीका ने शिकायत करने से किया इनकार?

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:33 PM (IST)

    साउथ अफ्रीका की पहली पारी के 13वें ओवर में एक विवाद हुआ। जब मेहमान टीम का स्कोर 2 विकेट पर 62 रन था। बावुमा के खिलाफ बुमराह की एलबीडब्ल्यू की अपील को अंपायर ने खारिज कर दिया। इसके बाद रिव्यू लेने पर की चर्चा के दौरान स्टंप माइक ने बुमराह को यह कहते हुए रिकॉर्ड किया कि 'बौना भी है।' अब इस पर हंगामा मचा हुआ है।

    बुमराह ने बावुमा को लेकर की टिप्पणी। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच में मेजबान टीम ने मजबूत पकड़ बना ली है। साउथ अफ्रीका को 159 रन पर समेटने के बाद पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए हैं। जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट चटकाए। हालांकि, पहले दिन ही एक विवाद ने जन्म ले लिया।

    यह विवाद साउथ अफ्रीका की पहली पारी के 13वें ओवर में हुआ। जब मेहमान टीम का स्कोर 2 विकेट पर 62 रन था। बावुमा के खिलाफ बुमराह की एलबीडब्ल्यू की अपील को अंपायर ने खारिज कर दिया। इसके बाद रिव्यू लेने पर की चर्चा के दौरान स्टंप माइक ने बुमराह को यह कहते हुए रिकॉर्ड किया कि 'बौना भी है' जो बावुमा की शारीरिक बनावट पर कमेंट था।

    बावुमा को बोला बौना

    हिंदी शब्द 'बौना' आमतौर पर छोटे कद के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बुमराह की इस टिप्पणी पर बौने शब्द के इस्तेमाल को कुछ लोगों ने आपत्तिजनक माना। हालांकि, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजी कोच एशवेल प्रिंस ने इस विवाद से अपनी टीम को दूर रखा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि साउथ अफ्रीका इसको लेकर कोई शिकायत नहीं करेगा।

    अफ्रीका ने शिकायत करने से किया माना

    प्रिंस ने कहा, 'नहीं, कोई चर्चा नहीं होगी। जाहिर है, यह पहली बार है जब यह मेरे ध्यान में आया है। मुझे नहीं लगता कि मैदान के बाहर जो कुछ हुआ है, उससे कोई समस्या होगी। साउथ अफ्रीका इसके लेकर कोई शिकायत नहीं दर्ज कराएगा।

    आईसीसी भी खामोश

    साउथ अफ्रीकी कोच के बयान से साफ है कि मेहमान टीम इस मामले को ज्यादा तूल नहीं दे रहा है। वहीं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद भी आईसीसी खामोश है। कई फैंस ने इसकी आलोचना की है। सोशल मीडिया पर बुमराह की आलोचना करते हुए कहा कि स्टार खिलाड़ी को यह शोभा नहीं देता है। वहीं, आईसीसी की चुप्पी के पीछे बीसीसीआई के दबदबे की बात कही जा रही है।

