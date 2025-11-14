IND vs SA: बुमराह की 'बदजुबानी' पर ICC खामोश, क्या डर से साउथ अफ्रीका ने शिकायत करने से किया इनकार?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच में मेजबान टीम ने मजबूत पकड़ बना ली है। साउथ अफ्रीका को 159 रन पर समेटने के बाद पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए हैं। जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट चटकाए। हालांकि, पहले दिन ही एक विवाद ने जन्म ले लिया।

यह विवाद साउथ अफ्रीका की पहली पारी के 13वें ओवर में हुआ। जब मेहमान टीम का स्कोर 2 विकेट पर 62 रन था। बावुमा के खिलाफ बुमराह की एलबीडब्ल्यू की अपील को अंपायर ने खारिज कर दिया। इसके बाद रिव्यू लेने पर की चर्चा के दौरान स्टंप माइक ने बुमराह को यह कहते हुए रिकॉर्ड किया कि 'बौना भी है' जो बावुमा की शारीरिक बनावट पर कमेंट था।