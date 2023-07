नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। ICC announces equal prize money for men's and women's teams आईसीसी ने विश्व कप 2023 (World Cup 2023) से पहले एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। आईसीसी ने एलान करते हुए पुरुष और महिला टीमों की प्राइज मनी को बराबर कर दिया है। 13 जुलाई को डरबन में हुई आईसीसी की सालाना कॉन्फ्रेंस में ये फैसला लिया गया। इसका मतलब कि आईसीसी इवेंट्स में अब पुरुष और महिला टीमों दोनों में से कोई भी टीम टूर्नामेंट जीतेगी, तो दोनों को बराबर प्राइज मनी ही मिलेगी।

बता दें कि आईसीसी का ये फैसला डबरन में आईसीसी की सालाना सम्मेलन में लिया गया, जो कि साल 2030 तक पुरस्कार राशि समानता हासिल करने के लिए आईसीसी की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। इस फैसले के चलते अब महिला क्रिकेट टीमों को पुरुष टीमों के बराबर ही पैसे मिलेंगे।

इस कड़ी में आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने कहा कि यह हमारे खेल के इतिहास में एक सबसे खास पल है और मुझे खुशी है कि आईसीसी वैश्विक आयोजनों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पुरुष और महिला क्रिकेटरों को अब बराबर प्राइज मनी दी जाएगी। 2017 के बाद से हमने हर साल महिलाओं की प्रतियोगिताओं में पुरस्कार राशि बढ़ाई है और अब से, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने पर आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीतने के बराबर ही प्राइज मनी मिलेगी और टी20 विश्व कप और अंडर19 में भी ऐसा ही होगा। उन्होंने आगे कहा कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2020 में विजेता टीम को 1 मिलियन डॉलर और 2023 में ये राशि 500,000 डॉलर तक बढ़ गई।

आईसीसी (ICC) के इस ऐतिहासिक फैसले पर बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह ने भी ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की है। जय शाह (Jay Shah) का कहना है कि उन्हें ये एलान करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है कि अब पुरुष और महिला टीमों के बीच भेदभाव मिट गया है। आईसीसी इवेंट्स में पुरुष और महिला टीमों को अब बराबर प्राइज मनी मिलेगी। दोनों ही टीमें अब साथ में ग्रो कर पाएगी। मैं इस फैसले के लिए बोर्ड के सदस्यों को धन्यवाद कहता हूं जिन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला लिया।

