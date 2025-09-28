Bihar Cricket Association: हर्ष वर्धन बने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष, राकेश तिवारी को किया रिप्लेस

Harsh Vardhan Bihar Cricket Association बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) ने हर्ष वर्धन को निर्विरोध अध्यक्ष चुना है। 26 वर्षीय हर्ष वर्धन BCA के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने राकेश तिवारी की जगह ली है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। प्रिया कुमारी उपाध्यक्ष जियाउल आरिफिन सचिव अभिषेक नंदन कोषाध्यक्ष और रोहित कुमार संयुक्त सचिव चुने गए हैं।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Bihar Cricket Association President Harsh Vardhan: बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष हर्ष वर्धन बन गए हैं। उन्हें रविवार को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) ने अपने 2025 पदाधिकारियों के नाम का एलान करते हुए बताया। हर्ष वर्धन को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। 26 साल के हर्ष वर्धन BCA में इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के शख्स बन गए हैं।

महज 26 साल की उम्र में, हर्ष वर्धन ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनकर इतिहास रच दिया है। उनका चुनाव BCA के नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव है, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि अब बिहार क्रिकेट में सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा।

Harsh Vardhan बने Bihar Cricket Association के नए अध्यक्ष दरअसल, हर्ष वर्धन को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बीसीए के राकेश तिवारी को उन्होंने इस पद के लिए रिप्लेस किया। राकेश तिवारी का नाम हाल ही में विवादों में खूब सामने आया था, जहां पूर्व बिहार क्रिकेट संघ के सचिव संजय कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि राकेश कुमार तिवारी के द्वारा निजी फायदा के लुए बाहरी राज्यों के प्लेयर्स को बिहारी बनाकर बिहार टीम से खेलाने के कारण अरवल सहित पूरे बिहार के प्लेयर्स का भविष्य दाव पर लगा है।

इन सबके बीच बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को एक नय अध्यक्ष मिल गया हैं। 26 साल की उम्र में हर्ष बर्धन ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बनकर इतिहास रच दिया। वहीं, सुश्री प्रिया कुमारी उपाध्यक्ष की भूमिका संभालेंगी, जबकि जियाउल आरिफिन सचिव के रूप में कार्य करेंगे। श्री अभिषेक नंदन को कोषाध्यक्ष और रोहित कुमार को संयुक्त सचिव चुना गया है। रविवार को परिणाम घोषित होने के साथ ही बाकी सभी पदाधिकारी भी निर्विरोध चुने गए।