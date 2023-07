नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और बांग्लादेश के बीच खेली गई वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुई। इस सीरीज के तीसरे मुकाबले में कप्तान हरमनप्रीत कौर का आउट होना काफी विवादों में रहा। हरमनप्रीत कौर अपना विकेट गंवाने के बाद काफी गुस्से में नजर आई और उन्होंने स्टंप्स पर अपना बल्ला मारा और अंपायर के फैसले पर नाराजगी जताई।

उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान खराब अंपायरिंग पर सवाल उठाए और बांग्लादेश खिलाड़ियों और कप्तान का अपमान किया। इस बारे में बांग्लादेश मीडिया ने पहले ही हरमनप्रीत कौर पर खिलाड़ियों का अपमान करने के आरोप लगाए थे, लेकिन हाल ही में अब इस बात की पुष्टी हो चुकी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हरमनप्रीत कौर का गलत व्यवहार देख बांग्लादेशी खिलाड़ी फोटोशूट से बाहर जाते हुए नजर आ रहे है।

दरअसल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज ड्रॉ होने के चलते मैदान पर काफी नाराजगी दिखाई। उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान कहा कि खेल के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। अगली बार अगर बांग्लादेश आएंगे तो हम सोच समझकर आएंगे। इसके साथ ही जब ट्रॉफी शेयरिंग के लिए दोनों कप्तानों को फोटोग्राफ के लिए बुलाया गया तो कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्तान को काफी परेशान किया।

उन्होंने पहले कहा कि अंपायरों को भी लाओ। आप ही अकेली क्यों आई हो। अंपायरों का मैच टाई में काफी अहम रोल रहा है। इस दौरान बांग्लादेश कप्तान चुप रही, लेकिन जब फोटोशूट के लिए उन्हें बुलाया गया तो फिर से हरमनप्रीत ने सुल्तान को टीज किया। ऐस में बांग्लादेश कप्तान और खिलाड़ी ने वॉकआउट कर लिया, जो वायरल वीडियो में देखा जा सकता है।

Bangladesh-W captain & her team left the photo session after Indian-W captain Harmanpreet Kaur told them,

-“Why you are only here? You haven't tied the match. The umpires did it for you. Call them up! We better have photo with them as well.”

BCB to notify BCCI & ICC soon. pic.twitter.com/PnyEQxoYuC