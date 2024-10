IND vs BAN: हार्दिक पांड्या ने बनाया बॉल व्बॉय का दिन, बीच मैच में खिंचवाई सेल्फी, देखें Video

मैच में जब टीम इंडिया फील्डिंग कर रही थी तब पांड्या बाउंड्री पर तैनात थे। बाउंड्री के बाहर खड़े एक बॉल ब्वॉय ने पांड्या से सेल्फी की गुजारिश की। पांड्या ने इस बच्चे को निराश नहीं किया और सेल्फी खिंचवाई। पांड्या सेल्फी के लिए झुके और बच्चे ने फिर आराम से फोटो खींचा। इसके बाद वहीं बैठे एक और बच्चे ने भी पांड्या से सेल्फी की मांग की और इस बार भी भारतीय ऑलराउंडर ने मना नहीं किया। दोनों ही बच्चे पांड्या के साथ सेल्फी खिंचवाने के बाद काफी खुश हो गए।

What a kind hearted guy he is❤️

Hardik Pandya took selfies with ball-boys in the ground🫡 pic.twitter.com/jQqOJ9mumz