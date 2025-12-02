Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हार्दिक पांड्या का जबरा फैन...सुरक्षा घेरा तोड़ मैदान पर घुसा, सेल्फी लेकर ही माना, Video मचा रहा धमाल

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:53 PM (IST)

    हार्दिक पांड्या ने तकरीबन ढाई साल बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी की और दमदार पारी खेली। इस बीच उनका एक फैन सामने आया जो बीच मैदान पर उनके साथ सेल्फी ले ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    हार्दिक पांड्या को फैंस ने घेरा

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने चोट के बाद मैदान पर वापसी की है। वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की तरफ से खेले और पंजाब के खिलाफ शानदार पारी खेली। इस पारी के दौरान पांड्या का एक जबरा फैन भी सामने आया जो तीन-तीन सुरक्षाकर्मियों से भी नहीं डरा और अंत में सेल्फी लेकर ही माना।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पांड्या को एशिया कप-2025 के फाइनल से पहले चोट लग गई थी। इसी कारण वह लंबे समय से क्रिकेट के मैदान से दूर थे। अब वह ठीक हो गए हैं और वापसी को तैयार हैं। ठीक होने के बाद अपने पहले मैच में पांड्या ने गजब की बल्लेबाजी और इस दौरान फैंस में उनका क्रेज भी देखने को मिला।

    पैरों में गिर गया फैन

    बड़ौदा और पंजाब के बीच मैच हैदराबाद में खेला गया था। इस मैच में जब पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे तब एक फैन सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके पास आ गया। उसको देख तीन पुलिस वाले भी उसके पीछे दौड़े। फैन आकर सीधा पांड्या के पैर छूने लगा। इस बीच मैदानकर्मी भी आ गए और सभी मिलकर उस फैन को पांड्या से अलग करने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसको अलग करना आसान साबित नहीं हुआ। ये फैन पांड्या के साथ सेल्फी चाहता था। किसी तरह पुलिस वालों ने उसे पांड्या से दूर किया।

    हालांकि, वह माना नहीं और बार-बार अपना फोन दिखा पांड्या से सेल्फी की मांग करने लगा। पांड्या ने तब पुलिस वालों को रोका और इस फैन के साथ सेल्फी खिंचवाई। तब जाकर ये फैन माना और सेल्फी लेने के बाद भागकर मैदान से बाहर चला गया। पांड्या जब गेंदबाजी कर रहे थे तब भी एक फैन घुस आया था और वो भी सेल्फी लेकर ही माना।

    पांड्या की दमदार पारी

    पांड्या ने इस मैच में नाबाद 77 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट खोकर 222 रन बनाए थे। उसके लिए अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों पर 50 रन, अनमोलप्रीत सिंह ने 32 गेंदों पर 69 रनों पारी खेली। बड़ौदा ने ये टारगेट पांच गेंद पहले हासिल कर लिया। पांड्या ने 42 गेंदों पर सात चौके और चार छक्कों की मदद से नाबाद 77 रन बनाए।

    यह भी पढ़ें- SMAT 2025: हार्दिक पांड्या ने तूफानी पारी खेलकर बड़ौदा को दिलाई जीत, ईशान किशन ने भी उड़ाया गर्दा

    यह भी पढ़ें- SMAT: 14 साल के Vaibhav Suryavanshi ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड तोड़ शतकीय पारी के दौरान जड़ दिए 7 छक्‍के